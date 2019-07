Retroscena a sorpresa, la soluzione di Barella si gioca su un altro tavolo

Gli affari di mercato, si sa, sono regolati da intrecci di interessi tra club, agenti e giocatori. E l’affare Barella non pare sottrarsi a questa logica, come conferma il sito della Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’Inter avrebbe un alleato prezioso in Alessandro Beltrami agente del ragazzo, ma agente anche di Radja Nainggolan. Il Ninja, secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime settimane, non sarebbe al centro dell’interesse di Antonio Conte che aspira ad avere un gruppo granitico e senza elementi di possibili polemiche interne.

Ecco dunque che le due vicende, fatalmente, sono destinate ad incrociarsi. Secondo la Gazzetta, il fatto che Barella abbia confermato che intende considerare solo l’opzione nerazzurra non è l’unica carta in mano allo staff di mercato interista. “Il miglior alleato dei nerazzurri pare anche il suo agente, Alessandro Beltrami, che cura gli interessi pure di Nainggolan, il cui futuro in nerazzurro è in forte bilico. Un passaggio di Barella all’Inter aiuterebbe a mantenere più serena la situazione di Radja per il quale finora non sono arrivate offerte concrete: servirebbero 30 milioni per evitare una minusvalenza. Una conclusione positiva dell’affare Barella renderebbe probabilmente meno rigida la posizione dell’Inter“.

Facile dunque ipotizzare che anche il rallentamento subito negli ultimi giorni dalla trattativa per Barella possa dipendere, in qualche misura, dalla definizione della futura posizione di Nainggolan.