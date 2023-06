Retegui-Inter: i nerazzurri ci sono, ma c’è un ostacolo. E una squadra è forte su di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/06/2023

Retegui-Inter, i nerazzurri continuano a seguire l’attaccante della Nazionale. Dopo aver concluso la stagione, la dirigenza nerazzurra sta cercando di programmare il futuro per regalare ad Inzaghi una rosa competitiva anche in vista del prossimo campionato.

Uno dei reparti da puntellare, resta sicuramente l’attacco. Infatti, in avanti, in attesa di capire quale sarà il futuro di Romelu Lukaku, per il quale si vuole parlare con il Chelsea per provare a prolungare di un’altra stagione il prestito, si cercano soluzioni nuove per sostituire Joaquin Correa, destinato a partire in prestito, ed Edin Dzeko, molto tentato dall’offerta del Fenerbahce.

Il primo nome di cui si parla da tempo è sicuramente quello di Mateo Retegui. Il centravanti di proprietà del Tigre e della Nazionale italiana, rimane ancora nel mirino dei dirigenti di viale della Liberazione. Ma, per lui, ci sono degli ostacoli. Innanzitutto la valutazione che ne fa la società argentina che ammonta a circa 15 milioni di euro.

Ma non solo, il Tigre, infatti, sta giocando il campionato e vorrebbe tenere il giocatore fino alla conclusione dello stesso – la stagione finirà tra un mese e mezzo. Un periodo decisamente lungo per poter attendere. Oltre a ciò, Marotta e Ausilio, dovranno fare molta attenzione anche al forte pressing dell’Eintracht Francoforte, pronta a cogliere la palla al balzo per il ragazzo.