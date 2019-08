(Repubblica) Salta Dzeko all'Inter? Per info chiedere a Icardi

Mentre arrivano le notizie sulla conferma di Wanda Nara protagonista in Tiki Taka anche nella prossima stagione , contemporaneamente si fanno strada le indiscrezioni sul rifiuto sempre più probabile di Icardi di trasferirsi alla Roma. Scelte che probabilmente viaggiano sullo stesso binario, quello delle esigenze familiari di non allontanarsi (troppo) da Milano e di privilegiare comunque la Juventus quale prossima destinazione.

La logica conseguenza di questa opzione è che l’Inter, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Edin Dzeko. Il sito Repubblica.it ne dà conferma sottolineando che “se così fosse Edin Dzeko si allontanerebbe dall'Inter, visto che la società di Pallotta ha fatto filtrare che il bosniaco da oggi potrà volare a Milano solo in cambio dell'attaccante nerazzurro.”

Anche il Napoli di De Laurentiis potrebbe trovarsi spiazzato dalle scelte di Icardi e Wanda e dunque per l’argentino l’unica ipotesi alternativa alla permanenza all’Inter da separato in casa resta la Juventus.

In serata Paratici, a margine della tradizionale partitella in famiglia di Villar Perosa, non ha fatto alcun cenno esplicito alla possibilità che Icardi vesta la maglia bianconera il prossimo anno ma - evidenzia Repubblica - “nonostante le frasi di circostanza a negare la possibilità di un affare tra Juventus e Inter, in questo momento i fatti dicono che le possibilità di vedere l'ex capitano dell'Inter a Torino sono altissime”, ovviamente nell’ambito dello scambio con Paulo Dybala.