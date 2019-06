Repubblica rivela un piano clamoroso di Icardi, via a costo zero dall'Inter

Fino a qualche settimana fa giurò amore ai colori nerazzurri. Oggi invece, la redazione di Repubblica riporta la possibile azione legale che Mauro Icardi può avviare nei confronti del club che tanto ha detto di amare, arrivando addirittura alla risoluzione del contratto. A riguardo infatti, il noto quotidiano scrive:

“Il collegio arbitrale potrebbe riconoscere che nelle vicende che hanno riguardato l’attaccante — in ordine di importanza: la rimozione come capitano, la mancata convocazione contro la Lazio il 31 marzo, l’isolamento nello spogliatoio, il braccio di ferro che ha portato al mancato rinnovo del contratto — la società nerazzurra non abbia agito correttamente.

Tecnicamente, Icardi potrà sostenere che l’Inter senza giustificazione lo abbia trattato in maniera diversa rispetto ai compagni".