Repubblica - L'Inter sogna il triplo colpo di mercato. I dettagli

L'Inter potrebbe mandare in porto un vero e proprio tris di acquisti di primissima fascia. Stando alle indiscrezioni de "La Repubblica" i nerazzurri continuano a lavorare sul fronte Dzeko, con un occhio di riguardo anche alla situazione che vede coinvolto anche Paulo Dybala. Il giocatore della Juve è da tempo un pupillo di Marotta e secondo il noto quotidiano il club di Suning starebbe lavorando per mantenere sempre vive queste piste:





“L’Inter confida nello scorrere delle ore, per centrare i suoi tre obiettivi: con la Juventus lo scambio Icardi-Dybala (e rispettive plusvalenze), con lo United l’acquisto di Lukaku, con la Roma quello di Dzeko.



Il quale vuole appunto l’Inter. Ma la Roma, dopo il no di Higuain, non può perdere il centravanti: l’ipotesi Icardi non è sfumata. Ci pensa ancora pure il Napoli”.