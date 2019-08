Repubblica - Inter, lo switch di mercato è ancora in piedi. I dettagli

Paulo Dybala è da tempo un pallino di Beppe Marotta. La Joya sembrerebbe ai ferri corti con la Juve e l'Inter osserva la situazione per provare a portare l'argentino alla corte di Conte. Secondo la "Repubblica" lo switch tra i bianconeri e i nerazzurri sarebbe ancora in piedi con Icardi che sposerebbe la causa Sarri. Ecco quanto affermato dal noto quotidiano:





“Proprio l’arrivo di Lukaku potrebbe finire per sbloccare la situazione. Perché, nonostante tutto, lo scambio con Paulo Dybala è una possibilità concreta. Marotta continua a lavorare per favorire l’operazione e sta risolvendo anche l’intricata questione dei diritti d’immagine.



La Juve vorrebbe ovviamente evitare ad ogni costo lo scenario e per riuscirci sta tentando disperatamente di piazzare il suo numero 10 in Premier (...) L’Inter aspetta, sapendo che scambiare i due argentini emarginati trasformerebbe due problemi in una soluzione”.