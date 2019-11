Reinier Inter, il talento brasiliano finisce nel mirino di un altro top club

Il Barcellona mette nel mirino Reinier: questa la notizia lanciata oggi dal "Mundo Deportivo", che sottolinea anche i contatti avviati tra il Flamengo e il club di Bartomeu.



Il diciassettenne è uno dei protagonisti dell'ottima stagione della squadra carioca, ad un passo dal trionfo nel Brasileirao e con ancora la finale di Copa Libertadores da giocare contro il River Plate in questo mese.



L'Inter segue da tempo il classe 2002, ma l'interesse blaugrana sembra insistente. Sul centrocampista anche Atletico Madrid, Real Madrid, Psg, Arsenal e Manchester City. Concorrenza in vista per i nerazzurri che dovranno affrontare avversari di primissima fascia per aggiudicarsi la stellina rossonera.