Raspadori, Biasin: "Il ragazzo sembra abbia due cose importanti..."

Direttamente dal suo profilo Twitter, la nota firma di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua opinione sulle parole di Giacomo Raspadori. Ecco il suo commento sull'attaccante, seguito anche dall'Inter per completare il reparto offensivo (già dalla scorsa finestra estiva):

"Raspadori: 'Non ho mai pensato di lasciare il Sassuolo. L’Inter? Sarei bugiardo se dicessi che non mi ha fatto piacere, ma c’è il momento giusto per ogni ambizione'. I piedi sono importanti, il cervello anche di più: sembra che questo ragazzo abbia entrambe le cose”, afferma.

Parole al miele dunque per il giovane centravanti neroverde. Lui, interista sin da piccolo, non nasconde la sua contentezza per le voci che lo accostano all'Inter. Che intanto prende nota.