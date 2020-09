Ranocchia Genoa, pomeriggio summit tra l'agente Tinti e Preziosi

C'è anche Andrea Ranocchia nella lista di giocatori pronti a fare le valigie e salutare l'Inter. Dopo Tommaso Berni, Borja Valero e Federico Dimarco (ceduto nuovamente in prestito all'Hellas Verona), il difensore può liberarsi a zero e trasferirsi al Genoa.

Per lui il Grifone ha pronto un biennale da 1.5 milioni di euro a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Pomeriggio l'agente che cura gli interessi di Ranocchia, Tullio Tinti, incontrerà il patron ligure Enrico Preziosi per formalizzare la trattativa.

A rendere noto l'avvicinarsi della fumata bianca è stato il giornalista sportivo Nicolò Schira attraverso un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale.