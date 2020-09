Ranocchia Genoa, l'Inter vorrebbe tenerlo per evitare la "coperta corta"

Se a centrocampo con l'ingaggio di Arturo Vidal e il ritorno di Radja Nainggolan le pedine abbondano, in difesa in casa Inter la situazione è totalmente diversa. Da Milano è già partito Diego Godìn in direzione Cagliari con Milan Skriniar in attesa di capire se sarà ancora un giocatore dell'Inter o meno.

Per questo motivo, nonostante il Genoa sia seriamente interessato a tesserare Andrea Ranocchia, in Via della Liberazione stanno prendendo tempo per evitare di ritrovarsi con la cosiddetta "coperta corta", ossia con poche alternative ai soliti titolari.

A Milano come centrale di difesa puro al momento c'è solo Stefan De Vrij, dunque anche il quasi certo ingaggio di Matteo Darmian secondo Sky Sport potrebbe non essere sufficiente.