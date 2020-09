Ranocchia Genoa, Inter pronta a liberarlo a titolo gratuito

Il processo di sfoltimento della rosa in casa Inter inizia a prendere piede. Dopo Borja Valero e Tommaso Berni infatti, anche Andrea Ranocchia è pronto a fare le valigie e abbandonare quella maglia nerazzurra che per anni ha indossato e onorato.

Ad accogliere il difensore ci potrebbe essere il Genoa, club che per lui sta preparando un'offerta di contratto di biennale. Già nella giornata di ieri la nostra redazione aveva parlato di possibili operazioni imminenti che collegavano Genova e Milano (leggi l'esclusiva qui).

Definito l'addio di Ranocchia, in Via della Liberazione si tornerà a lavoro per provare ad inserire nel reparto arretrato qualche altro innesto anche dopo l'arrivo di Aleksandar Kolarov, atterrato a Linate pochi minuti fa.