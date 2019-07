Rakitic, sul proprio futuro il croato ribadisce: "Voglio restare al Barça"

Nonostante in blaugrana sia arrivato Frenkie De Jong (per il quale il Barcellona ha investito oltre 75 milioni), Ivan Rakitic non sembra temere la concorrenza e ribadisce:

"Ho parlato con il club e l’allenatore e l’idea è la stessa: continuare con il Barcellona. Sono aperto al mercato, ma la mia idea è molto chiara e la mia volontà è continuare qui perché ho ancora due anni di contratto.

Le voci? E’ una situazione alla quale sono abituato sin da quando sono qui, lo scorso anno è successa la stessa cosa".

Questo è quanto rivelato in conferenza stampa dall'ex Siviglia. Insomma, la presenza dell'ex Ajax insieme a quella di Arthur e Sergio Busquets non sembra affatto preoccupare Rakitic. Negli scorsi mesi si è mossa l'Inter, ma convincere il giocatore, ad oggi, è molto difficile.