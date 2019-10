Rakitic, l'arrivo di De Jong spinge il croato lontano da Barcellona

Nei primi due anni della gestione targata Ernesto Valverde sembra dover rimanere una pedina imprescindibile in eterno. Oggi però, la situazione di Ivan Rakitic al Barcellona si è totalmente capovolta.

Il fuoriclasse croato infatti, complice l'arrivo di Frenkie De Jong dall'Ajax, ultimamente è stato chiamato in causa dal tecnico catalano solo per far rifiatare qualche compagno di squadra.

Niente più "intoccabilità" dunque per il vice-campione del mondo che adesso potrebbe convincersi a lasciare la Spagna. L'Inter dal canto suo vorrebbe sfruttare lo stato d'animo del giocatore per trarne vantaggio a proprio favore, ma è chiaro che trattare con club come il Barça non è mai semplice.