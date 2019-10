Rakitic-Inter, la concorrenza per il croato aumenta: spunta l'Atletico

Si fa sempre più rovente il nome di Ivan Rakitic in ottica calciomercato. Il croato, che ormai non ricopre più un ruolo da protagonista all'interno delle gerarchie di Ernesto Valverde, potrebbe finalmente essersi convinto a lasciare la Catalogna.

L'Inter dal canto suo lo corteggia da gennaio scorso, quando in blaugrana non era ancora arrivato Frenkie De Jong e Rakitic era ancora una pedina imprescindibile dello scacchiere.

Oggi però la situazione è abbastanza chiara: il vice-campione del mondo è un giocatore in partenza che rappresenta un profilo appetibile, tanto da aver fatto inserire anche l'Atletico Madrid e la Juventus. Quest'ultimo club, starebbe informandosi anche per via delle prestazioni non proprio eccellenti di Adrien Rabiot.