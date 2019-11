Rakitic Inter, l'Atletico Madrid fa dietrofront e rinuncia al croato

Direttamente dalla Spagna, tramite Mundo Deportivo, per l'Inter sul fronte Ivan Rakitic giungono notizie interessanti. Nelle ultime settimane infatti, l'ex campione del mondo - in uscita dal Barcellona - è stato accostato all'Atletico Madrid.

Questa mattina però, il quotidiano spagnolo ha affermato che i Colchoneros - complici le presenze in rosa dei vari Saul Niguez, Thomas Partey, Marcos Llorente e Koke - non hanno intenzione di trattare il croato.

Buone notizie dunque per l'Inter che segue Rakitic ormai dallo scorso gennaio. Il giocatore vorrebbe lasciare la Catalogna per via del poco spazio che gli concede il tecnico blaugrana Ernesto Valverde e per sposare un progetto nella quale poter essere ancora protagonista. Sotto questo punto di vista, il club di Viale della Liberazione potrebbe fare al caso suo.