Rakitic Inter, il futuro sembra delineato: le sue dichiarazioni

Ivan Rakitic sembrerebbe essere uno degli obiettivi in casa Inter per quanto riguarda il mercato: il giocatore piace ai nerazzurri, anche se dalla Croazia arrivano novità poco confortanti.



Attraverso un'intervista rilasciata a "Sportski Novoski" Rakitic afferma che nei prossimi mesi si vede ancora al Barcellona, con l'intenzione di voler prolungare la sua parentesi in Catalogna anche negli anni successivi.



Si tratterebbe di una doccia fredda per Marotta e Ausilio, dato che il calciatore era finito da tempo sul taccuino del club targato Suning. Sarebbero quindi state scacciate le voci su un ipotetico approdo del croato a Milano.