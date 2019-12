Rakitic Inter, il centrocampista ha preso la decisione sul suo futuro

Ivan Rakitic è uno dei tanti nomi finiti sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio: il centrocampista croato, attualmente al Barcellona, avrebbe preso la sua decisione sul futuro.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico "Marca" il calciatore avrebbe comunicato a Inter, Juventus e Manchester United l'intenzione di continuare la sua parentesi in Spagna.



Sfumerebbe quindi un obiettivo di mercato per il club targato Suning, che sembrerebbe costretto a virare su altri nomi. Rakitic ha registrato un basso minutaggio in questa stagione, ma nonostante questo sarebbe convinto della scelta presa.