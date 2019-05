Rakitic, il croato ora può lasciare Barcellona: l'Inter spera

Finale di stagione da dimenticare per il Barcellona. Dopo la clamorosa eliminazione in rimonta subìta contro il Liverpool, la squadra di Ernesto Valverde ha perso in finale di Coppa del Re contro il Valencia.

Una situazione senza dubbio negativa al quale si aggiunge anche il nervosismo mostrato da Ivan Rakitic al momento della sostituzione al minuto 76. Valverde ora rischia, e oltre al tecnico, a lasciare la Catalogna potrebbe essere anche il croato.

Secondo Sport infatti, questo nervosismo potrebbe essere anche un indizio che può portare ad una rottura definitiva con conseguente cessione.