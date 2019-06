Rakitic, il croato ora può lasciare Barcellona: l'Inter attende

Spiragli positivi in casa Inter per ingaggiare Ivan Rakitic. Secondo Sport, il centrocampista croato potrebbe rientrare in uno dei profili che vengono visti dalla dirigenza blaugrana in esubero.

Oltre al vice-campione del mondo, a rischiare di lasciare la Catalogna ci sono anche Sergio Busquets, Gerard Piquè, Jordi Alba e Luis Suarez. Rakitic piace all'Inter già da qualche mese, e l'arrivo di Frenkie De Jong in blaugrana potrebbe favorire la cessione del croato.

Il tecnico Ernesto Valverde ha più volte ribadito di non aver intenzione di privarsi dell'ex Siviglia, ma qualora l'allenatore dovesse cambiare aria, rimanere in Spagna per Rakitic diventerebbe complicato.