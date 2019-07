Rakitic, il Barcellona lo ha messo sul mercato: Inter alla finestra

Può riaprirsi anche in maniera piuttosto decisa la pista che condurrebbe l'Inter all'ingaggio di Ivan Rakitic. Infatti, nonostante il croato abbia detto di voler restare in Catalogna, il Barcellona non ha intenzione di prolungare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2021.

L'intenzione dei catalani sarebbe quella di cedere il giocatore in questa sessione di mercato per monetizzare quanto più possibile.

Sport fa sapere che i principali club interessati ad accaparrarsi le prestazioni del vice-campione del mondo sono Inter e Manchester United, con quest'ultimo club che, qualora partisse Paul Pogba, avrebbe la liquidità necessaria per effettuare l'assalto a Rakitic.