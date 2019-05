Rakitic esce allo scoperto. Parla dell'Inter e svela il suo futuro

Ivan Rakitic ha rilasciato un’importante intervista a Mundo Deportivo in cui ha parlato del suo futuro. Il giocatore croato è il sogno di mercato dell’Inter per il centrocampo. Ma le sue parole chiudono definitivamente le porte ad una sua possibile partenza in estate.

"Si parla di una mia partenza? “E’ una situazione che non è stata creata da me. Da parte mia non ci sono dubbi. Ho tre anni di contratto e qui è dove voglio stare, dove sono felice e contento. Sto facendo molto bene qui e non ho nessun tipo di ripensamento. Capisco che ognuno parla e ha la sua opinione. Li rispetto, ma non ho mai pensato ad andarmene”.

"Inter? Non lo so, non lo so spiegare. Ho grande rispetto per le altre squadre. L’Inter è una grande squadra e abbiamo giocato quest’anno contro di loro. Lì ci sono miei compagni di Nazionale e li rispetto, però questo non vuole dire nulla. Sono dove voglio essere e se pensano a me è solo perché sto facendo le cose bene, però sono felice nel Barça e così anche la mia famiglia, le bambine sono contente. Non penso ad altro”.