Rakitic, doccia gelata per l'Inter: il croato può restare al Barça

Brutte notizie per l'Inter per quanto concerne il possibile acquisto di Ivan Rakitic. Il vice-campione del mondo, nonostante l'ufficialità del trasferimento in blaugrana di Frenkie De Jong a partire dalla prossima stagione, può restare in Spagna.

Secondo Mundo Deportivo infatti, il n°4 sarebbe colui che, con la gestione Luis Enrique ed Ernesto Valverde, ha collezionato più minutaggio. Un fattore rilevante e che non può di certo essere trascurato.

Ma perché allora l'acquisto del centrocampista dell'Ajax non interesserà Rakitic? Il motivo è semplice: De Jong occuperà un ruolo diverso rispetto a quello occupato dall'ex Siviglia. Dunque, la permanenza di Rakitic in Catalogna non è affatto da escludere.