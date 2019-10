Rakitic, bomba dalla Spagna: Inter a Barcellona per il croato

Non accennano i placarsi i rumors di mercato che coinvolgono l'Inter ed Ivan Rakitic. Il croato, accostato ai nerazzurri già dallo scorso gennaio, questa potrebbe seriamente impuntarsi e chiedere la cessione al Barcellona.

Il motivo sarebbe chiaro: all'ex Siviglia il ruolo di riserva sta stretto. Per questo motivo, già dalla prossima sessione di mercato sarebbe pronto a sposare un nuovo progetto tecnico.

Inoltre, la redazione di Sport questa mattina si è sbilanciata affermando che alcuni vertici del club di Viale della Liberazione nella passata settimana si sarebbero addirittura recati in Catalogna proprio per iniziare a gettare le basi per un affare che farebbe parecchio contento il tecnico nerazzurro Antonio Conte.