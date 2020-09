Raiola: "Pinamonti di nuovo all'Inter? Sono qui per trovare un accordo"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Andrea Pinamonti, ceduto la scorsa estate al Genoa ma non prima di aver siglato una sorta di "obbligo morale" per il controriscatto al termina dell'ultima stagione. Nel corso del pomeriggio Mino Raiola, agente del canterano nerazzurro, ha fatto visita al quartier generale dell'Inter in Via della Liberazione per trovare un accordo sul suo futuro. Ecco le sue parole, raccolte dalla testata FcInter1908.it:

" Gli accordi tra le società sono tra le società, e io non lavoro per loro; io lavoro per trovare un accordo per Pinamonti.Se il giocatore vuole tornare all'Inter? Se sono qua è per tentare un accordo, ma l'accordo si fa con i dettagli. Se non c'è firma, non c'è accordo".

Raiola dunque ha preferito non sbottonarsi sul futuro del suo assistito, ancora evidentemente in bilico tra le due società. Possibili novità sul fronte Pinamonti nei prossimi giorni.