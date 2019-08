Rai Sport - Antognoni si esprime sull'affare Biraghi

Giancarlo Antognoni, manager della Fiorentina, si è espresso ai microfoni di Rai Sport in merito alla trattativa impostata dall'Inter per avere Biraghi. Ecco le dichiarazioni del dirigente gigliato all'emittente televisiva:





“Quando una squadra come l’Inter chiede Biraghi non puoi non valutare l’offerta. Abbiamo deciso di ricostruire intorno a Chiesa, capiamo il suo malumore”.



Biraghi è il laterale sinistro chiesto da Conte per il suo 3-5-2. La Viola valuta l'offerta, coi nerazzurri disposti ad accontentare le richieste targate Commisso e il tecnico salentino.