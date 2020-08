Rafinha Inter, no al ritorno. Il brasiliano verso la Premier League

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un eventuale ritorno di Rafinha in nerazzurro, ma al momento sembrerebbe un ipotesi molto difficile. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista con caratteristiche differenti adatto allo stile di gioco di Antonio Conte.

Il classe ‘93 dopo una buona stagione in prestito al Celta Vigo, dovrebbe ritornare al Barcellona. Il club iberico avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e il giocato sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Il Barça, infatti, lo avrebbe messo sulla lista dei partenti ed avrebbe già ricevuto alcune proposte.

Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana avrebbero ricevuto un'offerta da 16 milioni di euro dalla Cina da parte dello Shanghai Shenhua. Una cifra che soddisfa la richiesta dei catalani, ma Rafinha preferirebbe trasferirsi in Premier Leaugue. Sulle tracce dell’ex Inter ci sarebbero in particolare Wolverhampton e Everton. I due club britannici che stanno seguendo la situazione del brasiliano da tempo, ma non avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale.