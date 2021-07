Radu va via? I dirigenti hanno già il nome per sostituirlo

La situazione portieri all'Inter, per quanto riguarda la prossima stagione, non è ancora risolta. Se Samir Handanovic sarà ancora il titolare inamovibile tra i pali e Cordaz sostituirà Padelli andato a parametro zero all'Udinese, ci sono dei discorsi da fare per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere.

Infatti, secondo quanto riportato da parte di Tuttosport, l'Inter vorrebbe cautelarsi in caso di addio di Ionut Radu che non è certo di restare in nerazzurro, anche se è saltata la trattativa con la Real Sociedad.

Per questo il primo nome in caso di addio dell'estremo difensore rumeno è quello di Luigi Sepe, che lascerà il Parma dopo la retrocessione e dopo l'arrivo di Gianluigi Buffon.