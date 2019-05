Radu-Inter, il portiere rumeno esprime la propria volontà per il futuro

Giudicato senza dubbio uno dei profili perfetti per l'eredità di Samir Handanovic, Ionut Radu al Genoa sta continuando il proprio percorso di crescita. Con le 33 presenze collezionate in Serie A questa stagione, il rumeno si è ritagliato lo spazio necessario per mettersi in mostra.

Un processo formativo senza dubbio prezioso e che anche il giocatore stesso vorrebbe proseguire nella città ligure. Queste le parole del n°97 del Grifone:

“Onestamente, vorrei restare un altro anno al Genoa. Quest’anno sono cresciuto molto e sono consapevole che se rimango ancora potrei farlo ancora di più“.