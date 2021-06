Radu Inter, il giocatore medita: si attende anche il parere di Sarri

Con Simone Inzaghi scelto dai vertici dell'Inter come allenatore per la prima squadra, si infiammano anche i rumors relativi alla composizione della rosa da fornire all'ormai ex allenatore della Lazio.

Sotto questo punto di vista entra in scena il nome di Stefan Radu, 35enne rumeno che potrebbe approdare nella Milano nerazzurra a parametro zero. La dirigenza di Via della Liberazione non ha intenzione di riconfermare Aleksandar Kolarov (il serbo percepisce 3 milioni di euro netti a stagione) e il profilo di Radu stuzzica non poco i nerazzurri.

Intanto, la redazione di Sky Sport fa sapere che bisognerà attendere anche il parere di Maurizio Sarri.