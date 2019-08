Radio Kiss Kiss - Raiola parla con il Napoli per Icardi!

Non solo per l'acquisto di Hriving Lozano. Secondo quanto riferito da "Radio Kiss Kiss" Mino Raiola starebbe parlando con il Napoli anche per Mauro Icardi. Più precisamente, il potente agente starebbe svolgendo il ruolo di intermediario per il futuro del bomber argentino, da tempo fuori dal progetto dell'Inter.

Ecco quanto dichiarato dal giornalista Diego De Luca: "Sembrerebbe che in questo incontro tra il Napoli e Raiola l’agente avrebbe parlato con la dirigenza azzurra anche di Icardi per il quale starebbe operando da intermediario".