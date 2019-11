Quarta Inter: trattativa condotta da Javier Zanetti, si lavora sulla cifra

Martinez Quarta è uno dei tanti nomi finiti sulla lista della spesa nerazzurra: il difensore del River Plate avrebbe colpito l'Inter, con Javier Zanetti che sarebbe sceso "in campo" per portare il pezzo pregiato dei Millionarios a Milano.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da "Tyc Sports" il vice presidente dell'Inter avrebbe osservato il calciatore durante la finale di Copa Libertadores contro il Flamengo allenato da Jorge Jesus.



Non solo: sempre stando alle voci provenienti dal Sudamerica si starebbe lavorando sulla cifra. La clausola è di 22 milioni con il club targato Suning starebbe lavorando per far abbassare il prezzo al club argentino, quest'ultimo però non propenso momentaneamente a far scendere le pretese.