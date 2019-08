Puscas, per il rumeno spunta il Birmingham: l'Inter fissa il prezzo

Da quando il Palermo ha dichiarato fallimento, George Puscas è stato "costretto" a fare rientro alla base nerazzurra.

Un ritorno però, destinato a durare ben poco. Sul rumeno infatti, starebbe cominciando a muoversi il Birmingham. L'ottimo europeo Under 21 disputato infatti, per il giocatore è stata senza dubbio una vetrina importante.

Il club di Viale della Liberazione valuta Puscas 10 milioni di euro. Una cifra senza dubbio fuori portata per il Birmingham che però tenteranno di far calare le pretese al club di Milano. Nel frattempo, sempre per l'attacco, in uscita per l'Inter c'è anche Samuele Longo, ogni giorno sempre più verso il Deportivo La Coruna.