Puscas, per il rumeno il Torino è pronto a defilarsi: lo scenario

L'Europeo Under 21 con la sua Romania avrebbe potuto fargli da vetrina in virtù di un possibile futuro in Serie A. Per George Puscas però, dopo il fallimento del Palermo, al momento il futuro nella massima competizione italiana sembra abbastanza remoto.

Sulle sue tracce si era mosso il Torino, ma secondo la redazione di Torino Granata il club di Urbano Cairo per il ruolo di vice-Belotti starebbe monitorando altri profili.

Ricordiamo che Puscas è un classe '96, e considerando che in Serie A abbia già militato tra le file del Benevento, non è da escludere che qualche altro club italiano chieda all'Inter informazioni sull'attaccante.