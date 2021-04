PSG, Icardi sempre più vicino all'addio: stabilito il prezzo del cartellino

Mauro Icardi sta vivendo una stagione nell'ombra, lontana anni luce da quelle a cui ci aveva abituato in Italia. Il PSG ha deciso così di non puntare più sull'ex attaccante nerazzurro e metterlo ufficialmente in vendita per 40 milioni, come riporta Sportmediaset.

L'attaccante argentino è sempre più vicino alla partenza e molti club sono interessati a lui. Anche la Juventus è alla finestra, dunque non si esclude un possibile ritorno dell'ex capitano nerazzurro in Italia proprio nella squadra storicamente rivale. L'Inter però non pare farci troppo caso, anche perché dalla sua cessione ne trarrebbe beneficio: in caso di cessione 15 milioni di euro andrebbero nelle casse dei nerazzurri, visto la clausola imposta nel contratto d'acquisto.