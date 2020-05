Psg, Icardi ai ferri corti con Tuchel: Leonardo vuole comunque riscattarlo

Secondo quanto riportato dal portale francese Foot Mercato, il rapporto fra Mauro Icardi e Thomas Tuchel, allenatore del Psg, sarebbe ai ferri corti. Prima dello stop definitivo della Ligue 1, l’argentino stava trovando pochissimo spazio e sembrava essere finito ai margini del progetto del tecnico tedesco. Come rivelato dal portale francese, Thomas Tuchel starebbe spingendo per il non riscatto, ma Leonardo avrebbe già deciso di acquistarlo a titolo definitivo.

Nonostante la disapprovazione dell'allenatore, la dirigenza del Paris Saint-Germain avrebbe deciso comunque di riconfermare Mauro Icardi anche per la prossima stagione. L’argentino, con i suoi 20 gol in 31 presenze tra campionato e coppe, avrebbe pienamente convinto la dirigenza a puntare su di lui anche per il futuro.

Leonardo sarebbe da qualche settimana in trattativa con la dirigenza nerazzurra per provare ad ottenere uno sconto rispetto ai 70 milioni di euro pattuiti la scorsa estate. L’intenzione del direttore generale brasiliano sarebbe quella di chiudere la trattativa per una cifra compresa tra i 55 e i 60 milioni di euro.