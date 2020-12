Pres. Spezia:" Agoumè torna all'Inter? Ad oggi non ci hanno detto nulla

Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, in un'intervista a Repubblica prima del match, poi perso, contro l'Inter, ha parlato in ottica mercato, proprio di un calciatore di proprietà dei nerazzurri, ma in prestito agli aquilotti, cioè il talento francese Lucien Agoumè.

Ecco le parole di Chisoli:" Interrompere il prestito di Agoumé? L'Inter non ci ha detto nulla e spero non sia vero. Io vorrei rimanesse, visto quanto ho insistito per averlo. Lui è uno forte ed è intelligente. Poi si scrivono tante cose".

Parole di stima del presidente dei liguri, nonostante il poco minutaggio per il talentino francese e che, nei giorni scorsi, non ha fatto mancare, tramite il suo agente, di manifestare il suo malcontento.