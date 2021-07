Premier League scatenata: 3 colpi stellari (si segue un giocatore di serie A)

Premier League scatenata. Questa la notizia riportata questa sera da Sky Sport 24 durante lo speciale dedicato al Calciomercato. 3 sono i colpi stellari che potrebbero realizzarsi in Inghilterra. Uno è praticamente concluso. Varane infatti sta passando dal Real Madrid al Manchester United.

Si tratta del secondo super affare per il club inglese. Dopo aver speso 90 milioni per Sancho eccone altri 50 per il difensore dei Blancos. Poi c'è il Tottenham, che sta lavorando per portare Romero a Londra. Fabio Paratici dopo Gollini continua a pescare in serie A. Tuttavia l'affare è tutt'altro che semplice, visto che Percassi chiede 55 milioni di euro.

Tottenham che potrebbe però perdere il pezzo più pregiato della rosa. Kane infatti potrebbe raggiungere Guardiola al Manchester City. Tuttavia saranno necessari 120 milioni di euro per convincere gli Spurs.