Pozzo: "De Paul? Deciderà lui. Non abbiamo necessità di vendere"

Resta tutto da scrivere il futuro di Rodrigo De Paul, cercato da grandi club in Italia e all’estero. Ne ha parlato così oggi il presidente dell’Udinese, Giampaolo Pozzo, al Corriere della Sera: “I miei dirigenti mi hanno detto che l’Udinese è la squadra che dà più giocatori alla nazionale argentina, quattro: Molina, De Paul, Pereyra e Musso.

De Paul? Noi non abbiamo necessità di vendere. Deciderà lui. Ma se volesse restare sono pronto a rivedere il suo contratto. Come con Di Natale? Lui è stato il migliore in assoluto. Mai capitato uno che rinuncia a giocare in una big per rimanere con noi. Avevo in stanza il suo procuratore, Carpeggiani, che era venuto a portare l’offerta della Juve e a chiudere.

Di Natale mi guardò e disse: presidente, se posso resto. E io quasi commosso risposi, avanti!”.