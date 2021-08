Post-Lukaku: un attaccante aspetta la chiamata da parte dell'Inter

Come oramai tutti riportano, Romelu Lukaku è prossimo a lasciare l'Inter per accasarsi nuovamente con i campioni d'Europa del Chelsea, dopo due anni in nerazzurro in cui era riuscito a diventare il totem tecnico e caratteriale della squadra. Una cessione che costringerà l'Inter ad andare a cercare un sostituto che possa essere all'altezza dell'attaccante belga, o comunque essere una buona opzione.

Intanto, secondo quanto riportato da parte di Repubblica, c'è un giocatore che spera nella chiamata nerazzurra. Si tratta dell'attaccante del Torino e della Nazionale campione d'Europa, Andrea Belotti, che ancora non ha dato una risposta all'offerta di rinnovo del presidente Cairo, visto il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022, e sta prendendo tempo.

Quello del Gallo è uno dei nomi papabili per il dopo Lukaku, anche se non il favorito. Lui, intanto, spera in una chiamata da viale della Liberazione che accetterebbe di buon grado. Vedremo se la dirigenza avanzerà un'offerta al Torino per la prossima stagione e se le volontà di Belotti potranno tramutarsi in qualcosa di concreto.