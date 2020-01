Politano-Spinazzola, lo scambio salta ancora: altro dietrofront

Politano-Spinazzola: lo scambio salta ancora. I giocatori sembravano essere propensi ad accettare lo switch di casacca, ma l'ultima richiesta proveniente da Milano avrebbe di fatto congelato ogni ipotesi di buona riuscita della trattativa.



Secondo quanto riferito dall'edizione web della "Gazzetta dello Sport" i due calciatori starebbero tornando nei loro rispettivi club. Ennesimo capitolo di una telenovela di mercato, destinata forse a finire nelle prossime ore.



L'Inter aveva impostato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto legato alle presenze, ma la proposta non sarebbe stata gradita dalla Roma. Intesa ormai irraggiungibile, dati anche i rapporti non idilliaci tra le due squadre durante gli ultimi giorni caldissimi per lo sviluppo dell'affare.