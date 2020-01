Politano Inter, tante le richieste. Un club mantiene il pressing

Matteo Politano sembrerebbe essere finito ai margini del progetto tattico nerazzurro: l'esterno mancino avrebbe inoltre tante richieste sul mercato, con un club del nostro campionato che continua il pressing per strapparlo all'Inter.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal "Corriere della Sera" crescono le probabilità per il calciatore di indossare la maglia della Roma, ma Marotta e Ausilio valutano un'altra pista.



L'Inter ha bisogno di un centravanti: Llorente nome caldo, con il Napoli che potrebbe cedere alle lusinghe del club targato Suning solo se dovesse essere inserito nell'affare il cartellino di Politano. La Roma pressa, anche se la destinazione partenopea sembrerebbe essere più gradita ai nerazzurri in chiave mercato.