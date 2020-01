Politano Inter, ritorno di fiamma di un club per l'esterno nerazzurro

Il ko di Zaniolo ha inevitabilmente modificato i piani di mercato della Roma. I giallorossi starebbero cercando un degno innesto in attacco, e ora sembrerebbero essere tornati su Matteo Politano.



Politano è finito da tempo nel mirino della Roma: il club capitolino aveva già adocchiato l'esterno nerazzurro in caso di cessione di Under, e adesso sarebbe diventato l'obiettivo primario di Petrachi.



Sul giocatore anche il Milan, che resta vigile dopo aver incontrato l'entourage del calciatore. La Roma si inserisce prepotentemente, con un duello coi rossoneri per l'esubero di Conte. A riportarlo è GianlucaDiMarzio.com.