Politano-Inter, l'attaccante sarà riscattato anche con Conte: le ultime

E' stata senza dubbio una stagione positiva per Matteo Politano quella appena trascorsa. Il n°16 nerazzurro, che con la maglia dell'Inter è sceso in campo da titolare ben 40 volte collezionando 6 reti e 8 assist, sarà quasi certamente riscattato.

Inizialmente si pensava che con l'eventuale approdo sulla panchina di Antonio Conte, considerando anche il modulo attuato per la stragrande maggioranza dei casi dal tecnico salentino (3-5-2), Politano non sarebbe stato particolarmente utile.

Invece, questa mattina Tuttosport ha rivelato che l'ex CT della Nazionale tratterrà Politano per impiegarlo in un 3-4-3 o in un 3-4-2-1. Nelle casse del Sassuolo, l'Inter verserà poco più di 20 milioni di euro.