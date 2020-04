Pogba Inter, Biasin svela che ai nerazzurri piace: i dettagli

C'è una frase che lascia tutti di stucco nell'editoriale pubblicato da Fabrizio Biasin in esclusiva per Tuttomercatoweb. Il tutto condurrebbe a Paul Pogba, centrocampista del Manchester United.

"Questa non è una notizia, ma magari lo diventerà. Pogba piace alla Juve, certo, al Real, certo, ma pure all'Inter: segnatevelo". Un'uscita che, quando effettuata da chi come Biasin vive le vicende di casa nerazzurra da molto vicino, fa sognare i tifosi della Milano interista.

Insomma, dopo quello di Leo Messi anche il nome di Paul Pogba finisce nella lista dei più blasonati accostati al club di Via della Liberazione. Il campione del mondo francese ha fatto il proprio exploit sotto la guida di Antonio Conte, e la possibile cessione di Mauro Icardi potrebbe finanziare un colpo che darebbe al centrocampo interista un calciatore di caratura notevole.