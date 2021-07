Pjanic Inter, dalla Spagna: "Il Barça può liberarlo a costo zero"

Sarà una finestra di mercato particolare quella che si è appena aperta lo scorso 1 luglio. Da un lato si schiererà chi ha patito pesantemente le perdite dovute al diffondersi del COVID-19, dall'altro chi è come se avesse vissuto in un pianeta in cui la pandemia è come se non ci fosse mai stata.

Per quanto riguarda chi sarà alla ricerca di colpi a basso costo, direttamente dalla Spagna Mundo Deportivo fa il nome di Miralem Pjanic, centrocampista trasferitosi al Barcellona la scorsa estate nello scambio alla pari con Arthur (passato alla Juventus) e che adesso può già lasciare la Catalogna.

Secondo il noto quotidiano spagnolo infatti, il Barça potrebbe concedere al bosniaco la "carta de libertad", un documento che consentirebbe ad un ipotetico club terzo di accaparrarsi le prestazioni sportive Pjanic senza sborsare denaro per il cartellino. Su di lui, oltre a Juventus e PSG, ci sarebbe anche l'Inter.