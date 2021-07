Pjanic, è stand-by: il suo sogno, la posizione di Inter e Juventus

Miralem Pjanic vuole soltanto il ritorno alla Juventus. Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, il centrocampista bosniaco vive l’ossessione di una nuova esperienza in bianconero con Max Allegri dopo che il Barcellona lo ha sostanzialmente scaricato. Miralem ci spera e preme, dal suo entourage arrivano segnali chiari per la volontà di un ritorno in bianconero da qui a fine mercato.

La Juventus gradisce ma come sempre detto, la priorità si chiama Manuel Locatelli. “Soltanto una cessione può sbloccare il ritorno di Pjanic, magari ad agosto inoltrato: se la Juve troverà una sistemazione per Aaron Ramsey, Miralem potrà rientrare in bianconero”, giura La Gazzetta in queste ore.

Secondo CalcioMercato.com, inoltre, l’agente del bosniaco Fali Ramadani nei prossimi giorni sarà in Italia per provare ad intavolare delle trattative con la Juve ma anche con l’Inter. Pure i nerazzurri sarebbero interessati all'ex Roma e Lyon. Inter che, attualmente, segue la vicenda da terza parte, con l'intenzione di inserirsi nel caso in cui con i bianconeri saltasse l'operazione.