Pistocchi a sorpresa: Barella era già venduto e non alla Roma

Le ultime notizie riferite da Sky parlano di accordo finalmente raggiunto tra Inter e Cagliari per il trasferimento in nerazzurro di Barella. Un prestito con obbligo di riscatto per 45 milioni complessivi, cifra che si avvicina alle richieste degli isolani ma allo stesso tempo permette all'Inter di evitare un pagamento "tutto e subito".

Ma c'è un retroscena dell'ultim'ora, rivelato da Maurizio Pistocchi, secondo il quale il Presidente Giulini ha tentato fino in fondo lo sgambetto all'Inter. Se la manovra con la Roma era apparsa fin da subito un elemento diversivo per mettere fretta all'Inter, il Cagliari aveva già un accordo con il Napoli, preparato in sordina ed in parallelo alla trattativa con i nerazzurri. Questo il post del giornalista Mediaset: “Il Cagliari per Barella aveva già raggiunto un accordo con il Napoli: Rog (6mln€)+ Ounas (10mln€)+30 mln€ Valutazione totale: 46 mln di euro”.