Pinamonti, tre pretendenti per lui: l'Inter fissa il prezzo

Inizia a lievitare parecchio il prezzo del cartellino di Pinamonti. Il giovane attaccante cresciuto nel vivaio dell'Inter, dopo l'esperienza al Frosinone, potrebbe nuovamente essere girato in prestito a qualche squadra italiana in modo tale da godere di un posto da titolare.

Il club di Porta Nuova dal canto suo valuta già il classe '99 almeno 25 milioni. Chiaramente trovare chi sborserà tale cifra nell'immediato è quasi impossibile, ma sul futuro del ragazzo Tuttosport questa mattina scrive:

“L’opzione di una cessione in prestito è naturalmente viva, perché i nerazzurri vogliono valorizzarlo concedendogli minutaggio in abbondanza. Il Sassuolo in virtù degli ottimi rapporti fra Marotta e Carnevali, e il Genoa, a maggior ragione dopo il ritorno di Capozucca che lo aveva portato al Frosinone, sono le due favorite per Pinamonti. Ma c’è pure il Toro”.