Pinamonti Inter, ritorno possibile: Raiola in sede per discutere

Ore decisive per il futuro di Andrea Pinamonti. Nelle ultime ore si è spesso parlato di un suo ritorno in nerazzurro in vista della prossima stagione per fare da quarta punta. Il classe ‘99, ceduto la scorsa stagione al Genoa a titolo definitivo per 18 milioni di euro più bonus, ha deluso le aspettative realizzando soltanto 5 reti in campionato.

I nerazzurri vantano un diritto di recompra pari a 20 milioni e starebbero valutando l’ipotesi di riacquistarlo. Antonio Conte avrebbe richiesto alla società un altro rinforzo nel reparto offensivo e il classe ‘99 potrebbe essere un’ottima soluzione.

I nerazzurri vorrebbero ottenere uno sconto rispetto alla cifra pattuita la scorsa estate con il Genoa e i buoni rapporti con il direttore sportivo Faggiano potrebbero facilitare la trattativa. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’agente Mino Raiola è in questo momento nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per provare a trovare una soluzione.