Pinamonti Inter, il futuro del n°99 potrebbe non essere ancora scritto

Se la scorsa settimana Antonio Conte ha confessato che la rosa potrebbe anche rimanere invariata nonostante la sessione di mercato invernale in corso, adesso dalla redazione di Sky Sport giungono indiscrezioni che potrebbero confermare tale ipotesi.

Andrea Pinamonti infatti, che pareva essere tra i principali partenti, adesso potrebbe essere riconfermato e continuare a fungere da vice di Romelu Lukaku. Per lui aveva chiesto informazioni il Benevento di Filippo Inzaghi, ma a questo punto i campani potrebbero virare su Eder.

L'italo-brasiliano si accinge al ritorno in Italia, e la meta giallorossa l'oriundo potrebbe anche essere ipotesi gradita. Nel frattempo, il mercato nerazzurro (sia in entrata che in uscita) resta in stand-by.